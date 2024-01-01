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+7 771 191 91 88
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КРУГЛЫЕ ёмкости KAZAKHUPACK®

Пластиковые вёдра KazakhUpack® - надежное и эффективное решение для упаковки и хранения. Прочные и долговечные благодаря высококачественным материалам и инновационным технологиям.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ёмкости KAZAKHUPACK®

Откройте мир индивидуальных решений с KazakhUpack®! Наши специальные ёмкости - это идеальное сочетание инноваций и функциональности, созданные под ваши уникальные потребности. Обеспечьте надежную упаковку для особых задач с нами!

ПОЛИМЕРНЫЕ КАНИСТРЫ KAZAKHUPACK®

Уникальные потребности, уникальные решения. KazakhUpack® предлагает широкий выбор полимерных канистр, где каждая деталь создана, чтобы соответствовать вашим требованиям. Переопределите свой подход к упаковке уже сегодня!

ЁМКОСТИ-Контейнеры KAZAKHUPACK®

Откройте для себя новый уровень упаковочных решений. Наши инновационные ёмкости-контейнеры обеспечивают безопасное и удобное хранение продукции. Выбирайте надежность и качество с KazakhUpack®!

Отзывы о нас в Google и яндекс

Изучайте наши восторженные отзывы в Google и Яндекс! KazakhUpack® - ваш надежный партнер в упаковочных решениях. Довольные клиенты делятся своим опытом с нами, подчеркивая качество, надежность и профессионализм наших услуг.

Контакты KAZAKHUPACK®

Свяжитесь с нами для индивидуальных упаковочных решений! KazakhUpack® - ваш надежный партнер. Оптимизируйте свой бизнес с нами – доверьтесь профессионалам упаковки!
КОНТАКТЫ
Дирекция: +7 771 191 91 88
Отдел Продаж: +7 777 330 33 04
Наталья менеджер: + 7 707 235 78 98
E-mail общий: info@kazakhupack.kz
E-mail ОП: sales2@kazakhupack.kz
E-mail ОП: sales3@kazakhupack.kz
Адрес
Казахстан, Алматинская область, Алматы, 050026, ул. Нурмакова, 1-а, оф.3

Казахстан, Шымкент, ул. Капал батыра 5 км, территория Ондиристик 45.
График работы
Общий отдел и отдел продаж:

ПН -ПТ с 9:00 до 17:30
СБ с 9:00 до 13:00

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Выберите KazakhUpack® и получите упаковочные решения высочайшего качества. Обеспечьте ваш бизнес надежными упаковочными материалами от лидера рынка. С нами ваш продукт подчеркнет свою уникальность!
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НАШИ АДРЕСА
Казахстан, Алматинская область, Алматы, 050026, ул. Нурмакова, 1-а, оф.3

Казахстан, Шымкент, ул. Капал батыра 5 км, территория Ондиристик 45.

НАШИ КОНТАКТЫ
Дирекция: +7 771 191 91 88
Отдел продаж: +7 777 330 33 04
Наталья ОП: +7 707 235 78 98

E-mail: info@kazakhupack.kz
E-mail: sales2@kazakhupack.kz
E-mail: sales3@kazakhupack.kz